Общественники, представители СМИ и политологи Крыма выступили против возвращения в состав Украины. Об этом свидетельствует соответствующая резолюция.

Жители полуострова подписали документ «Итоги «Крымской платформы», в котором прослеживается нежелание граждан воссоединяться с Украиной. Полный текст резолюции опубликован в Telegram-канале.

Киев никогда так не заботился о Крыме с 1991 по 2013 год и не создавал столько стратегий развития, сколько разрабатывает сейчас, написали авторы документа. Полуостров приобрел особое значение для Украины после возвращения в «родную гавань», отмечается в резолюции.

В Киеве отказываются признавать российский статус республики. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос Крыма закрыт окончательно.