Россиянки завоевали бронзу в фехтовании на колясках на Паралимпиаде

Шпажистки принесли паралимпийской сборной России еще одну бронзовую медаль.

Российские шпажистки победили гонконгских соперниц со счетом 45:34 в поединке за бронзовые награды токийской Паралимпиады в фехтовании на колясках.

Сборную России представляли Виктория Бойкова, Алена Евдокимова, Юлия Майя и Людмила Васильева (запасная). Шпажистки завоевали четвертую награду для российских фехтовальщиков. В четверг, 26 августа, Александр Кузюков завоевал золото Паралимпиады, а Максим Шабуров и Бойкова завоевали серебряные медали.

Паралимпиада в Токио стартовала 24 августа и продлится до 5 сентября.