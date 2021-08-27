Норвежского террориста Андерса Брейвика могут выпустить по УДО

Норвежский суд рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении Андерса Брейвика, осужденного за серию терактов в Осло в 2011 году.

Соответствующее прошение Брейвик подал осенью прошлого года в связи с истечением минимального срока заключения по вынесенному ему приговору.

Прокуратура выступила против того, чтобы террорист оказался на свободе, рассказал его адвокат Эйстен Стуррвик. Он отметил, что в таком случае по этому вопросу будет проведено судебное заседание.

В июле 2011 года Андерс Брейвик устроил взрыв возле правительственного здания в центре норвежской столицы, сотни человек получили ранения, восемь из них скончались. В тот же день он открыл огонь по подросткам, прибывшим на слет молодежного крыла Рабочей партии, 69 из них погибли, еще 66 пострадали.

Суд приговорил его к 21 году лишения свободы с условием, что наказание может продлеваться, если заключенный продолжит быть опасным для общества.