Из депутатов в дипломаты: Наталье Поклонской нашли работу посреди Атлантики

С каждым днем россиянам все проще искать и находить работу — об этом свидетельствует недавняя статистика Росстата. Вот и для депутата Госдумы VII созыва Натальи Поклонской нашлось «теплое местечко»: в прямом и в переносном смыслах.

Бывшего прокурора Республики Крым, пока еще зампредседателя комитета Госдумы VII созыва по международным делам собираются послать на девять букв — в Кабо-Верде – небольшое островное государство, расположенное в Атлантическом океане в 600 километрах от побережья Сенегала. Источники РБК сообщили, что Поклонская рискует занять пост российского посла на Островах Зеленого Мыса (название страны до 1986 года).

Комитет по международным делам уже подготовил все трансферные документы и в скором времени собирается рассмотреть вопрос об одобрении кандидатуры парламентария на новую должность.

Сама Поклонская в беседе с журналистами призналась, что работа на дипломатическом поприще ей действительно интересна, но о поездке на острова говорить «пока рано».

Конец интриги

Верится в этом с трудом, ведь интригу вокруг своего нового места работы бывший крымский прокурор, специально или намеренно, держит с мая месяца. В День пограничных войск Поклонская сняла свою кандидатуру с праймериз «Единой России» («ЕР»), пообещав вскоре вновь «надеть китель» неопределенного цвета.

Этому предшествовало небольшое противостояние депутата с парламентским большинством: в 2018 году Поклонская выступила против пенсионной реформы, за что коллеги обвинили ее в «нарушении фракционной дисциплины». Лидер фракции «ЕР» в Госдуме Сергей Неверов посоветовал ей определиться, готова ли она «работать в коллективе».

В крымских Telegram-каналах проходит обсуждение по поводу позиции депутатов Государственной Думы РФ от Крыма и Севастополя по пенсионной реформе.

Заранее раскрою секрет о том, как я буду голосовать в части повышения пенсионного возраста до 63 / 65 лет. Буду голосовать "против". — Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) June 19, 2018

Комиссию по доходам, которую возглавляла тогда Наталья Поклонская, упразднили. С тех пор в кулуарах Кремля к народному избраннику относятся со скепсисом, рассказал источник РБК. Этим летом депутат закрепила статус «изгнанника», сделав сразу несколько провокационных заявлений.

Во-первых, Поклонская недвусмысленно намекнула на невозможность борьбы с коррупцией при наличии «корочки» думского депутата.

«Знаете, я в Госдуме работала. Если бы я была прокурором, вы бы услышали о моих успехах в борьбе с коррупцией. Но поскольку я была точно таким же депутатом, как и все мои коллеги, ну, как мне бороться-то с коррупцией», — посетовала она.

Во-вторых, спустя месяц парламентарий выступила резко против принудительной вакцинации и призналась, что не собирается делать прививку от коронавируса вопреки требованиям Минздрава. Поклонская сослалась на то, что вкалывать вакцину ей запрещает личный врач. Все это привело к тому, что Кремль отправляет ее «далеко и надолго», как выразился российский политолог Илья Гращенков.

Global Look Press / Michael Weber

Сухие цифры

Теперь решать дипломатические вопросы Поклонской предстоит в западноафриканском государстве, население которого уступает населению Крыма в три раза (583 тысячи против 1,9 миллиона). От вражеских атак Кабо-Верде охраняет правительственная армия численностью 1200 человек, а внутренний порядок поддерживает местная полиция (на всю страну – 800 сотрудников).

СССР установил дипломатические отношения с Кабо-Верде в 1975 году. Государство активно старается дружить с Китаем, Италией и Германией. Местные жители кормятся сельским хозяйством и рыболовством.

Global Look Press / Peter Schickert

Генеральный прокурор Кабо-Верде Луис Ландим не понаслышке знаком россиянам. В начале 2020 года он требовал внушительных сроков для экипажа судна Eser, на котором нашли контрабандную партию наркотиков. Местный суд приговорил капитана сухогруза Сергея Котловского к 12 годам тюрьмы, еще 10 моряков получили по 10 лет заключения каждый.

Если верить показаниям Котловского, экипаж корабля не знал о том, какой груз везет из Южной Америки в Марокко.

Справка ПС

C 17 по 19 сентября в России пройдут выборы в органы власти разного уровня, в том числе в Госдуму VIII созыва. Кандидатами в депутаты нижней палаты парламента зарегистрированы представители следующих партий: ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия — За правду», КПРФ, «Гражданская платформа», Российская партия свободы и справедливости, «Родина», Российская экологическая партия «Зеленые», «Зеленая альтернатива», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Партия роста, «Яблоко», «Новые люди», «Единая Россия».