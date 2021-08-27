Рособрнадзор планирует пересмотреть модели ЕГЭ по всем учебным предметам

Модели ЕГЭ по всем учебным предметам планируется пересмотреть и внести в них изменения. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Изменения в моделях Единого государственного экзамена будут происходить поэтапно в период с 2022 по 2024 годы. Документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2022 года, появятся осенью этого года на официальном портале ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений».

С учетом их содержания общеобразовательные учреждения смогут обеспечить формирование у обучающихся умений и навыков на должном уровне. В ведомстве объяснили, что изменения в ЕГЭ необходимы, чтобы ребенка в школе научили применять полученные знания на практике, передает ТАСС.

Однако менять продолжительность ЕГЭ по русскому языку Рособрнадзор не намерен. В ведомстве отметили, что текущая длительность экзамена основана на исследованиях и экспериментах, поэтому рассматривается как наиболее оптимальная.