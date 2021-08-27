Убийцу девочки из Тюмени мог выдать стикер на его автомобиле

Случайность выдала личность убийцы восьмилетней девочки из Тюмени.

Силовики смогли найти мужчину по стикеру с рекламой его услуг в социальных сетях, наклеенному на лобовое стекло неприметного с первого взгляда автомобиля, на котором тот передвигался. Машины не было ни в одной из ориентировок и, если бы не наклейка, поиски убийцы девочки могли затянуться на более долгий срок.

Девочка пропала в Тюмени в конце июня, а ее тело было найдено только спустя полтора месяца. Мужчина свою вину признал и сообщил правоохранительным органам, что хитростью заманил школьницу в свое убежище, после чего надругался над ней и убил. Останки девочки злоумышленник впоследствии хранил в своем холодильнике.