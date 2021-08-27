Росавиация расширила список городов, откуда разрешены перелеты в Египет

Росавиация разрешила полеты на египетские курорты из Саратова и еще 48 городов. Значительное количество региональных рейсов будет выполнять авиакомпания «Северный ветер».

Данная авиакомпания будет осуществлять перелеты из Архангельска, Астрахани, Владикавказа, Грозного, Иркутска, Калуги, Саратова, Красноярска и других российских городов.

Перелеты из Москвы запустят «Аэрофлот» и S7. Авиакомпания «Россия», самолеты который уже курсируют между Россией и Египтом, увеличит частоту полетов.

Также из регионов РФ будут летать самолеты компаний «Уральские авиалинии», Azur Air, Red Wings, S7 и «Ямал».