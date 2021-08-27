Пловчиха Валерия Шабалина завоевала золотую медаль Паралимпийских игр в Токио

Россиянка Валерия Шабалина стала первой в соревнованиях по плаванию вольным стилем на Паралимпиаде в Токио.

Спортсменка взяла золото в плавании на дистанции 200 метров вольным стилем. Россиянка преодолела ее за 2 минуты 03,71 секунды. Второе место заняла Бетани Фирт из Великобритании, на третьем Джессика-Джейн Эплгейт из этой же страны. Шабалина выступала в классе S14 для спортсменов с интеллектуальной недееспособностью.

До этого Шабалина уже побеждала на дистанции 100 метров баттерфляем. Тогда девушка преодолела расстояние с наивысшим успехом — за 1 минуту 3,59 секунды. Спортсменка обновила свой же рекорд, установленный в 2019 году, на 0,09 секунды.