В пресс-центре «Патриота» обсудят инициативу об отмене лимита на легионеров в России

Спортивные эксперты обсудят идею отмены лимита на легионеров, предложенную ранее РФС. Специалисты выскажут все «за» и «против» этой инициативы на брифинге 27 августа.

Пресс-конференцию с экспертами проведет Медиагруппа «Патриот». Гостями брифинга станут бывший футболист Юрий Роденков и спортивный журналист Константин Осипов. В пресс-центре они обсудят предложение РФС об отмене лимита на зарубежных игроков в РПЛ.

Специалисты порассуждают, стоит ли позволять богатым ФК покупать легионеров в неограниченных количествах. Также спикеры пресс-конференции обсудят, каким образом возможно воспитывать профессионалов международного уровня в отечественных спортивных академиях.

Мероприятие будут проводиться в пресс-центре «Патриота» с 16:00 по московскому времени. Посмотреть прямую трансляцию мероприятия можно будет в официальной группе медиагруппы в социальной сети «ВКонтакте».