Дарья Пикалова взяла серебро на Паралимпийских играх в Токио в плавании на спине

Российская спортсменка Дарья Пикалова завоевала серебряную награду на летних Паралимпийских играх в Токио в плавании на дистанции 100 метров на спине.

Дарья Пикалова завершила заплыв с показателем в 1 минуту 8,76 секунды. Лидером соревнований стала британка Ханна Расселл (1.08,44), а третье место заняла Мария Гомес из Бразилии (1.09,18).

Ранее россиянка завоевала бронзовую медаль на дистанции 100 метров баттерфляем в категории S13. Летние Паралимпийские игры в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября. Церемония открытия соревнований состоялась без присутствия зрителей.