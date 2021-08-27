Зеленский объяснил слезы на параде в День независимости Украины

Президент Владимир Зеленский рассказал, почему на параде в День независимости Украины позволил себе расплакаться.
В эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» глава государства заявил, что его захлестнули эмоции во время праздника.
«Все плакали, все живые люди», — объяснил он в интервью.
Президент Украины прослезился в момент парада в честь 30-летия независимости страны. В Киеве 24 августа состоялось театрализованное представление, в которое вставили сцены, символизирующие важные вехи украинской истории.
Ранее Зеленский поручил в рамках стратегии кибербезопасности Украины создать кибервойска. Такой указ опубликован на сайте офиса главы государства, передает телеканал «360».