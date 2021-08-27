Лукашенко: в Белоруссии начали производить коньяк

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о запуске в республике изготовления коньяка.

По словам главы государства, напиток «хороший получился». Глава компании «Белгоспищепром» Анатолий Бубен также прокомментировал вкусовые качества белорусского алкоголя.

Вкус коньяка схож со вкусом молдавского напитка. Он мягкий и легко пьется, отметил руководитель предприятия.

На данный момент в республике произвели небольшое количество напитка. Планируется выводить белорусский коньяк в премиальный сегмент, добавил Бубен.