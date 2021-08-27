Независимость в тумане: День Молдавии оказался под угрозой срыва из-за погоды

Молдавия отмечает годовщину независимости. Ровно 30 лет назад, сразу после августовского путча, республика вышла из состава СССР. С тех пор ежегодно 27 августа отмечают по всей стране как национальный праздник.

В этом году дата особенная — юбилейная, однако с самого начала возникли досадные недоразумения.

Президент Украины Владимир Зеленский вылетел в Кишинев по приглашению главы республики Майи Санду, чтобы принять участие в таком важном для соседей празднике. Однако все пошло не по плану: на молдавскую столицу опустился густой туман.

Prt Scr vk.com / КишинёвЪ

В итоге самолет с Зеленским не смог приземлиться в Кишиневе и, по сообщениям СМИ, отправился в Одессу. Президент Румынии Клаус Йоханнис из-за погодных условий даже не смог вылететь из Бухареста.

Санду не стала дожидаться высокопоставленных гостей и возложила цветы к памятнику средневековому молдавскому господарю Стефану Великому. Из всех приглашенных компанию ей составил только президент Польши Анджей Дуда, который прибыл в столицу накануне.

Из-за погоды обсуждался вариант переноса торжественных мероприятий. В итоге основную программу сдвинули на час, благодаря чему румынский президент все же успел попасть на торжественный парад.

Майя Санду произнесла торжественную речь в честь Дня независимости. Внимание общественности привлекли слова главы республики о государственном языке: она назвала таковым румынский, хотя в Конституции страны указан молдавский.

После завершения парада Зеленский все же смог добраться до Кишинева.