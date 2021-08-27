Привитые «Спутником V» смогут въезжать на Пхукет без карантина

Правительство Таиланда решило упростить въезд на курорты страны для туристов, привитых российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщило генконсульство РФ в Пхукете.

Теперь привитым «Спутником V» не придется проходить двухнедельный карантин по прибытии в страну. Однако для въезда на территорию королевства в рамках программ «Пхукетская песочница» и «Самуи плюс» путешественникам необходимо оформить в посольстве Таиланда специальное разрешение.

Комитет Центра управления экономической ситуацией в Таиланде 16 августа 2021 года одобрил «Спутник V». Перед этим посольство РФ анонсировало, что в ближайшее время россиянам, получившим вакцину от коронавируса, можно будет посещать отдельные туристические районы Таиланда.