«Путин, помоги». История с «рейдерскими захватами» домов в Волгограде может ударить по Бочарову

Жители Волгограда записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Люди пожаловались, что в сотнях домов в Волгограде незаконным путем сменились управляющие компании (УК).

Волгоградцы рассказали, что руководство поменялось без каких-либо голосований и обсуждений с собственниками жилья. В бюллетенях были найдены поддельные подписи — от лица умерших людей, а также несовершеннолетних детей. Происходящее волгоградцы сравнили с «рейдерскими захватами» и «лихими 90-ми».

«Нас просто поставили перед фактом, что наш дом находится в управлении новой УК. Начали разбираться, поехали в ГЖИ, ознакомились с подписями и выяснили, что все они — поддельные», — сказал активист из Волгограда Алексей Ульянов.

Эта проблема, по словам жителей, распространилась на несколько районов города. Люди указали, что компании действуют разные, но контролируют их одни и те же лица. Одновременно с тем ни полиция, ни прокуратура никак не реагирует на ситуацию. По этой причине горожане и обратились к президенту.

Политтехнолог Алена Август в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» отметила, что пока сложившаяся ситуация разворачивается не лучшим образом для губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова:

«Любое возмущение на территории, конечно, не в плюс губернатору. Другое дело как он из этого вывернется. Если будет пытаться это замалчивать или каким-то жесткими методами останавливать, для него будет не очень хорошо. Это не приветствуется».

А если Бочаров сможет выйти на «откровенный разговор и найти общий язык» с волгоградцами, помочь людям, то этот шаг укрепит его позиции даже на фоне возникшего конфликта жителей с УК — сейчас «все в его руках», заключила политтехнолог.