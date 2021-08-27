Ученые из Дании назвали признак скорой смерти у женщин

Приближающуюся смерть можно заметить по внешним признакам, считают ученые. Особое внимание следует уделять изменениям роста.

Резкое изменение показателей роста может являться признаком скорой смерти. К такому выводу пришли ученые из Дании и Швеции, сообщает РИА Новости. Гипотеза исследователей была подкреплена результатами анализа данных о здоровье и образе жизни 2500 человек.

Авторы научной работы подчеркивают, что не все изменения указывают на приближающуюся смерть. Так, нормой считается сокращение роста на 0,8 сантиметра. Подобное явление обычно связывают с искривлением позвоночника или переломами, а также с уплощением позвоночных дисков. Опасным является сокращение на 14 сантиметров. Согласно результатам исследования, пациентки с такими изменениями умерли спустя 19 лет после измерения роста.

Процессы старения можно замедлить, если употреблять полезные продукты, сообщает телеканал «360». Как утверждают ученые, шампиньоны способны продлить человеку жизнь, что обусловлено высоким содержанием антиоксидантов в их составе.