Порошенко жестко высказался о команде «зеленых дилетантов» Зеленского

Бывший президент Украины Петр Порошенко жестко раскритиковал команду действующего главы государства Владимира Зеленского и назвал его сторонников «зелеными дилетантами».

Политик сравнил свою работу с деятельностью текущего украинского лидера. По словам Порошенко, самой большой его ошибкой на посту президента были кадровые просчеты. Однако команда «выглядит очень прилично» на фоне дилетантов, которые окружают Зеленского, добавил экс-глава государства.

«Зеленые» полностью разрушили реформу государственной службы», — подчеркнул Порошенко.

За двухлетний срок президентства Зеленского, его команда не провела ни одного честного и прозрачного конкурса, добавил политик. Такие итоги работы главы государства Порошенко озвучил в комментарии украинским СМИ.

Экс-президент ранее обвинил Зеленского в причастности к нападению на него в центре Киева. Порошенко облили зеленкой в столице, сообщает «360».