Публичное исполнение музыки может попасть под запрет в Афганистане

Исполнение музыки не соответствует нормам ислама, считают представители «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ).
Террористическая группировка «Талибан» планирует запретить публичное исполнение музыкальных композиций на территории Афганистана. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление представителя группировки Забихуллы Муджахида.
«Музыка запрещена в исламе, но мы надеемся, что сможем убедить людей не делать таких вещей, вместо того чтобы оказывать на них давление», — объяснил он.
Отмечается, что талибы также не планируют запрещать женщинам выходить из дома без сопровождения махрама — мужчины-опекуна. Это будет необходимо только при длительных поездках сроком более трех дней.
1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации