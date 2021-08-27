Публичное исполнение музыки может попасть под запрет в Афганистане

Исполнение музыки не соответствует нормам ислама, считают представители «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Террористическая группировка «Талибан» планирует запретить публичное исполнение музыкальных композиций на территории Афганистана. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление представителя группировки Забихуллы Муджахида.

«Музыка запрещена в исламе, но мы надеемся, что сможем убедить людей не делать таких вещей, вместо того чтобы оказывать на них давление», — объяснил он.

Отмечается, что талибы также не планируют запрещать женщинам выходить из дома без сопровождения махрама — мужчины-опекуна. Это будет необходимо только при длительных поездках сроком более трех дней.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации