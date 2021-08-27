Дзюдоистка Потапова взяла бронзу Паралимпиады в Токио

Российская дзюдоистка Виктория Потапова завоевала бронзовую медаль на летних Паралимпийских играх в Токио в весовой категории до 48 кг.

Виктория Потапова принесла в копилку российской команды седьмую бронзовую награду. В борьбе за медаль спортсменка из России победила представительницу Тайваня Ли Кай Линь.

Ранее дзюдоистка трижды становилась бронзовым призером Паралимпийских игр. Спортсменка является многократным призером чемпионатов мира, триумфатором и многократным призером чемпионатов Европы.

Летние Паралимпийские игры стартовали 24 августа в Токио и завершатся 5 сентября. Соревнования были запланированы на 2020 год, однако все планы разрушила пандемия коронавируса.