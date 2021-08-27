Теракты в Кабуле: полный хаос, сотни жертв и взрывное заявление Байдена

Ближе к вечеру 26 августа в Кабуле прогремело два взрыва. Первой сдетонировала бомба недалеко от отеля Baron, который находится в километре от аэропорта имени Хамида Карзая. Через несколько минут террорист-смертник на автомобиле подорвал себя в толпе афганцев, столпившихся у ворот воздушной гавани.

Ответственность за теракты взяло на себя «Вилаят Хорасан» — одно из отделений запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1* («ИГ»1*). Боевики действуют на территориях Пакистана и Афганистана.

По данным СМИ, в результате взрывов погибло 90 граждан Афганистана, 150 получили ранения различной степени тяжести. Жертвы также есть среди военнослужащих США, которые охраняли периметр аэропорта Кабула. Телеканал France 24 со ссылкой на Пентагон передает, что погибло 13 американских солдат.

Еще больше людей потерял «Талибан»1* — террористическая организация, также запрещенная в России. Представитель повстанцев рассказал журналистам, что талибы не досчитались 28 человек.

Нынешние потери стали самыми большими для Вооруженных сил США в Афганистане за 10 лет. Последний крупный инцидент датируется 2011 годом, когда боевики сбили американский вертолет CH-47. В тот день, 6 августа, погибли 31 военнослужащий Соединенных Штатов и восемь гражданских.

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После терактов с официальной речью выступил президент Джозеф Байден. Он сразу отвел подозрения от боевиков «Талибана»*, указав, что они не помогали террористам «ИГ»* организовывать взрывы. Глава Белого дома заявил, что теракты не повлияют на ход эвакуации, а все виновные вскоре получат по заслугам.

«Те, кто осуществил это нападение, а также все, кто намерен причинить вред Америке, знайте: мы не простим. Мы не забудем. Мы найдем вас и заставим заплатить. Террористы нас не остановят. Мы не позволим им нарушить нашу миссию. Мы продолжим эвакуацию. <…> Мы отреагируем с силой и с точностью в то время и в том месте, которое мы выберем, и в тот момент, который мы выберем», — подчеркнул президент.

С критикой в адрес Байдена уже выступили члены Республиканской партии США. Они пригрозили ему импичментом и посоветовали уйти в отставку. Бывший президент Дональд Трамп заверил американцев, что подобного не произошло бы, будь он во главе страны.

* — террористическая организация, запрещенная на территории РФ

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации