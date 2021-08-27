Альтернативу МРОТ предложили в Государственной думе

России следует отказаться от минимального размера оплаты труда (МРОТ) и ориентироваться лишь на прожиточный минимум, считает депутат Госдумы Николай Арефьев.

При этом, как считает парламентарий, зарплаты россиян не должны быть ниже прожиточного минимума. Но МРОТ, по его словам, изжил себя. Этот показатель больше нигде, кроме России, не используют, уточнил депутат в комментарии URA.RU.

С 2021 года в России действует механизм, согласно которому МРОТ должен составлять не менее 42% от медианной зарплаты, а прожиточный минимум — 44,2% от медианного дохода за предыдущий год. Размер МРОТ на 2021 год в России составляет 12 792 рубля в месяц.