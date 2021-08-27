Пресс-секретарь Белого дома призвала жителей США сплотиться в борьбе с терроризмом

Американцам необходимо сплотиться в борьбе с терроризмом в ответ на призыв ряда республиканцев отправить главу США Джо Байдена в отставку или объявить ему импичмент.

Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Во время регулярного брифинга ее попросили прокомментировать требования отставки Байдена на фоне теракта в Афганистане.

«Сегодня военнослужащие США<...>погибли от рук террористов. Сегодня не время для политики, и мы ожидаем, чтобы каждый американец разделил нашу приверженность тому, чтобы найти этих террористов, где бы они ни были, сразиться с ними и убить их», — передает слова представителя Белого дома телеканал «360».

Кроме того, Псаки заявила, что в Соединенных Штатах не считают «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) друзьями и не доверяют им. Вашингтону необходимо продолжать координацию с представителями движения, поскольку это предоставляет возможность для эвакуации граждан из Афганистана.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации