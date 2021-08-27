В медиацентре «Патриот» обсудят новый российский закон о животных

Новый российский закон о запрете заводить неограниченное число животных в домах обсудят на конференции в пресс-центре «Патриот».

Минсельхоз РФ готовит нормативно-правовую базу для исполнения закона о запрете содержать неограниченное число домашних животных. Посвященная новому закону конференция пройдет 27 августа в 11:00 в медиацентре «Патриот».

Кто и каким образом будет считать питомцев в квартирах россиян и как новый закон скажется на котокафе или зоопарках, расскажет основатель «Музея кошки», «Республики кошек» и «Республики котов» Анна Кондратьева. Коллег-журналистов приглашают на мероприятие задавать вопросы, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).