Мотострелки ЦВО провели тактические учения в горах Таджикистана

Мотострелковые подразделения ЦВО уничтожили легкобронированные пикапы противника в ходе учений в горах Таджикистана.

В сообщении пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО) говорится, что в ходе маневров военнослужащие уничтожили из БМП-2 легкобронированные пикапы условных боевиков из незаконного вооруженного формирования. По замыслу учений противник пытался прорваться к российским военным объектам с целью захвата.

Подчеркивается, что подразделения ВС РФ выдвинулись на установленный рубеж и сходу поразили движущиеся цели из 30-мм автоматической пушки 2А42 и танкового пулемета «Калашникова». По долговременным огневым сооружениям был нанесен удар из ручных гранатометов РПГ-7В. По имеющейся информации, для целеуказаний и корректировки огня с воздуха был задействован расчет беспилотников «Орлан-10».