На территории взорвавшегося в Казахстане склада хранилось более 500 тонн тротила

Свыше 500 тонн тротила хранилось на складе воинской части, где накануне прогремели взрывы, сообщил официальный представитель МЧС Казахстана Талгат Уали.

Возгорание произошло рядом с помещением, где хранятся боеприпасы. Прогремели не менее шести взрывов. В результате инцидента пострадали 66 человек, состояние шести из них оценивается как тяжелое.

Правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием и предметами, представляющими опасность для окружающих. Жителей ближайших населенных пунктов эвакуировали, ликвидировать пожар пока не удалось.