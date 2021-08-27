Немецкие журналисты сообщили о предвыборных листовках с Калининградом в составе ФРГ

Немецкая пресса обратила внимание на развешанные копии листовок 72-летней давности с Калининградской областью в составе Германии.

Предвыборные плакаты обнаружили на улицах города Тетеров (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания). На листовках была изображена карта ФРГ, в состав которой входили Калининградская область и Польша.

По данным Nord Kurier, появившиеся плакаты могут быть частью предвыборной кампании блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). В это же время представители партии опровергли связь с листовками.