Американский посол призвал Киев не требовать от США санкций против ЕС по «СП-2»

Украине не стоит добиваться ограничительных мер против европейских компаний, сообщил экс-посол США в Киеве Стивен Пайфер.

Дипломат в статье для портала Kyiv Post написал, что основной проигравшей от запуска «СП-2» стороной стал именно Киев. Американский президент Джо Байден тоже противостоит реализации проекта, но отношениями с союзниками рисковать не готов.

Украинская сторона не должна вносить раскол между Евросоюзом и США в вопросе санкций против России, уверен Пайфер. По его словам, вместо этого Киеву нужно спросить, как Вашингтон в работе с Берлином собирается конкретизировать американо-германское заявление о поддержке Украины, сделанное в июле.