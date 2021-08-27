Сайт госуслуг поделился с россиянами способами защититься от мошенников

Рекомендации по защите от злоумышленников появились на сайте госуслуг в разделе под названием «Жизненные ситуации. Правопорядок: финансовое мошенничество».

Россиянам посоветовали нигде не записывать секретные данные банковской карты. Речь идет о пин-коде и CVV-коде. Для онлайн-покупок следует обзавестись дебетовой картой с нулевым балансом. Пополнять ее нужно только на сумму, необходимую для оплаты.

Для разных банков, согласно рекомендациям, важно завести разные пароли. Мобильные устройства и стационарный компьютер должны иметь антивирусные программы.

В финансовых приложениях нужно подключить двухфакторную аутентификацию. При получении сообщения от знакомого о денежной помощи следует перепроверить информацию.