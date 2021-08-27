Жертвами пожара в жилом доме Екатеринбурга стали два человека

Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме на улице Мичурина в Екатеринбурге. Его жертвами, по предварительным данным, стали два человека.

О пожаре сообщили в пресс-службе МЧС России. В доме загорелась кровля. Спасателям пришлось эвакуировать 65 человек, включая семь детей. Пострадавших среди них не оказалось.

«В 05:33 пожар полностью ликвидирован. Причина устанавливается», — подчеркнули в пресс-службе.

В СК РФ указали на гибель двух человек. Их личности в настоящее время еще не установлены. О возгорании стало известно в 0:55 по московскому времени. Площадь пожара составила почти 800 квадратных метров.