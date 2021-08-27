Глава МИД Украины Кулеба перепутал аэропорт Баграма и Кабула в Афганистане

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил с ошибочным заявлением, что российские эвакуационные самолеты якобы использовали авиабазу Баграм, которую контролируют боевики.

База подконтрольна радикальной группировке «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в России). На брифинге Кулеба заявил, что российские самолеты, которые участвуют в эвакуации граждан, летели не в аэропорт Кабула, а в Баграм. По его словам, это свидетельствует якобы о тесных связях между Россией и талибами.

Однако на всех видео, которые были опубликованы СМИ хорошо видно, что самолеты прибыли в аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле. На кадрах запечатлены взлет Ил-62М, а также воздушные судна стран НАТО и российские Ил-76.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации