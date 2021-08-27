Названы вступающие в силу с сентября законы в России

Автолюбители в течение пяти лет смогут в упрощенном порядке оформить в собственность гаражи и землю под ними, а также оспорить зафиксированные камерами штрафы с 1 сентября.

С сентября стартует программа поощрения вакцинации, благодаря которой привитые граждане смогут поучаствовать в розыгрыше призов. Все совершеннолетние россияне, сделавшие прививку, получат возможность принять участие в лотерее до 1 декабря 2021 года, передает «Парламентская газета». Тысяча участников получат приз в размере 100 тысяч рублей.

Изменения коснутся и российских студентов. С этой осени они смогут обучаться сразу нескольким специальностям, программы включат компетенции, отнесенные к одной или сразу нескольким профессиям, специальностям и направлениям подготовки.