Провал США в Афганистане подорвал доверие Европы к Байдену

Европейцы бьют тревогу после провала США в Афганистане. Аналитики американской газеты 19FortyFive объяснили, чем провал Вашингтона в Кабуле может обернуться для Европы.

По их мнению, крах в Афганистане негативно сказался на рейтингах американского президента Джо Байдена. После его речи, обращенной к американцам, высказались многие европейские политики. В частности, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Хосеп Боррелл назвал высказывания главы Белого дома спорными, а ситуацию в Афганистане охарактеризовал как катастрофу.

Он потребовал от Европейского союза развития собственного военного потенциала, чтобы не пришлось полагаться на США. Как считают авторы издания, доверительным отношениям США и ЕС пришел конец.

Кроме того, аналитики уверены, что на предстоящем саммите G7 союзники США получат еще один шанс «выразить свое разочарование Байденом, еще больше подорвав его авторитет». Если несколько месяцев назад, европейцы радовались победе Байдена на президентских выборах, то теперь, видимо, праздник для них подошел к финалу.

«Вместо этого европейцы беспокоятся о миграции и терроризме. Они обеспокоены тем, как Пекин и Москва могут попытаться использовать слабость США. И они задаются вопросом, смогут ли они когда-нибудь снова доверять этой администрации», — указали аналитики.

В середине августа США объявили о выводе своих войск из Афганистана. Спустя день радикалы из террористической организации «Талибан»1 (запрещена в России) захватили Кабул, а позднее объявили о взятии власти под свой контроль.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации