Вертолет Ми-28НМ оснастили уникальной гиперзвуковой ракетой комплекса «Хризантема»

Вертолет Ми-28НМ получил адаптацию управляемой ракеты 9М123 сухопутного комплекса «Хризантема». Об этом сообщает «Российская газета».

Ракета прошла весь комплекс испытаний, которые показали, что ее пуски с вертолета не только возможны, но и эффективны. Ее представили на форуме «Армия-2021».

Дальность полета сверхзвуковой ракеты 9М123 составляет до 10 километров. Она имеет два канала управления: по лазерному лучу и радиолучу.

Специалисты отмечают, что ракета комплекса «Хризантема» может работать не только по наземным или надводным целям, но и по воздушным. Благодаря такому оружию Ми-28НМ стал самым опасным боевым самолетом, отмечает «РГ».