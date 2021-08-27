Захарова удивилась наличию у США информации о местонахождении лидеров ИГ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, откуда США знали о местоположении лидеров ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ).

Захарова прокомментировала слова президента США Джо Байдена о том, что он распорядился о подготовке ударов по лидерам и объектам ИГ после терактов. В своем Telegram-канале она выразила удивление тем, что США все это время знали о местоположении лидеров и объектов ИГ.

Возле здания аэропорта Кабула в четверг произошла серия терактов. Согласно последней информации, скончались не менее 90 человек, в том числе 12 американских военных. «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) осудил инцидент.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации