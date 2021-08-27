США предоставили талибам список подлежащих эвакуации американцев и афганцев

США дали представителям «Талибана»1 (террористическая организация, запрещена в России) список имен тех, кого собирались эвакуировать из Афганистана.

В списке были имена американских граждан, а также афганцев, которые сотрудничали с США, и обладателей грин-карт. Информацию об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники в правительстве и Конгрессе США.

Это решение было обусловлено начавшимися в Кабуле происшествиями, поэтому администрация президента США Джо Байдена полагалась на «Талибан» в обеспечении безопасности за пределами аэропорта столицы.

Однако американские законодатели и военные осудили такое решение. Один из чиновников в Пентагоне заявил, что власти «поместили всех этих афганцев в список смертников». Представитель Центрального командования США не стал комментировать данную информацию.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации