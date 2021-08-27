Вице-спикер парламента Крыма Фикс назвал виновного в водной блокаде полуострова

Вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что в водной блокаде полуострова виноват врио заместителя главы администрации украинского президента Андрей Сенченко.

СК во вторник возбудил уголовное дело об уничтожении растительного и животного мира в результате перекрытия Северо Крымского канала. Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что правоохранители установили личности всех причастных к водной блокаде Крыма. Специалисты также собрали материал об их преступной деятельности.

Фикс во время беседы с РИА Новости заявил, что Сенченко был исполнителем и главным действующим лицом инцидента. Материалы, которые подтверждают его связь с организацией блокады, были отправлены в СК, подчеркнул парламентарий.