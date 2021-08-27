The Economist сравнил упадок США с крахом Британской империи

Мир ждет война из-за краха господства США в мире, считает обозреватель британского издания The Economist Нил Фергюсон.

Упадок американской экономики, беспорядочный вывод войск США из Афганистана — все это свидетельствует, что Соединенные Штаты повторяют судьбу Британской империи, потерпевшей крах в первой половине XX века.

Пока США будут приходить все в больший упадок, Китай, напротив, будет выходить в лидеры. Такое столкновение интересов приведет к неизбежному конфликту двух стран Восточной Азии. Теряющая свое величие империя таким образом окажется перед выбором — либо уступить новой великой мировой державе, либо ввязаться в затяжной и тяжелый военный конфликт, заключил эксперт.