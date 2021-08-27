Поклонская может занять должность посла России в одной из стран Африки

Депутат Госдумы Наталья Поклонская может стать послом России в республике Кабо-Верде, которая расположена на Островах Зеленого Мыса.

Решение о назначении Поклонской на новую должность будет принято после рассмотрения ее кандидатуры в международном комитете Госдумы. Отмечается, что все необходимые документы уже собраны. Об этом информирует РБК со ссылкой на два источника.

Для попадания на пост посла России необходимо назначение президента по согласованию с обеими палатами парламента. Возможных кандидатов на должность послов рассматривают в профильных комитетах Госдумы и Совета Федерации.