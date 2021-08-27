Зеленский перечислил главные достижения своего президентства на Украине

Владимир Зеленский назвал главным достижением посту президента Украины движение страны к субъектности, сообщает телеканал «1+1».

Украина «точно субъективируется», считает Зеленский. В качестве примера он напомнил про форум «Крымская платформа». Глава государства заявил, что делает все ради уважения Украины за границей.

Другим важным достижением своего президентства Зеленский считает развитие инфраструктуры. По его словам, Украина славится природой, историей, людьми и едой, поэтому она может стать «европейской витриной».

В качестве еще одного достижения украинский президент назвал уровень оснащенности и подготовки вооруженных сил. Украинскую армию Зеленский считает одной из самых сильных в Европе.