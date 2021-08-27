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Депутат Водолацкий ответил на предложение Украины продлить транзит газа России

Депутат Водолацкий ответил на предложение Украины продлить транзит газа России

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил, что российский лидер Владимир Путин и глава «Газпрома» Алексей Миллер много раз сообщали о готовности работать с Киевом.

Водолацкий подчеркнул, что при этом Украина не собирается идти на переговоры, передают. По мнению депутата, Киев понимает, что становится больше похож на «обезьяну с гранатой». Он отметил, что Украина не знает, куда бросить и с кем дружить.

По его мнению, Киев раньше считал Москву «агрессором», а теперь он нуждается в российском газе, чтобы поддержать собственную экономику и не заморозить Украину. Депутат отметил, что Киев, вместо переговоров, ищет мелкие нарушения в соглашениях и пытается через суды взыскать с Москвы «абсурдные суммы».