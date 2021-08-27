США не станут перебрасывать дополнительные силы в Кабул после серии взрывов

Американский военный контингент в Кабуле не нуждается в усилении после серии взрывов в афганской столице, заявил президент США Джо Байден.

Дополнительные силы в Кабул, по словам главы Белого дома, переброшены не будут. Байден отметил, что предлагал военным усилить контингент в Афганистане. Те отказались.

«Они подтвердили готовность выполнять миссию так, как она была спланирована, чтобы вывезти как можно больше людей в установленные сроки», — подчеркнул глава США.

В результате терактов в столице Афганистана погибли десятки человек. Сотни были ранены.