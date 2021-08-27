Американская разведка нашла причастных к взрывам в Кабуле

Разведка США считает, что теракт в столице Афганистана Кабуле организовал филиал ИГ1 (террористическая организация "Исламское государство", запрещена в РФ).

Американский лидер Джо Байден выступил с обращением в связи с атаками в Кабуле. По его словам, за серией взрывов стоят террористы из спящей ячейки «Исламского государства»1 в Хорасане.

«Этим вечером в Кабуле, как вы все знаете, произошел теракт, о котором мы говорили и опасались. По оценкам разведывательного сообщества, группировка, известная как «ИГ в Хорасане» совершила атаку», — отметил глава государства.

По словам Байдена, в результате взрывов погибли американские военнослужащие, охранявшие аэропорт. Несколько десятков получили тяжелые ранения.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации