Республиканцы призвали Байдена покинуть пост президента из-за Афганистана

Республиканская партия США призвала американского президента Джо Байдена покинуть пост главы государства. Причиной этому стал теракт в Афганистане.

Бывший постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Байден должен уйти в отставку или быть снятым за то, как он справляется с ситуацией в Афганистане. По ее словам, в результате этого пост займет вице-президент Камала Харрис, что «в десять раз хуже».

Конгрессмен Ронни Джексон сообщил, что пришло время процедуры импичмента. По его мнению, Байден виноват в грубой халатности в Афганистане. Джексон заявил, что время для расследования и выбора виноватых настанет в ближайшем будущем, но уже сейчас США нуждаются в новом президенте.