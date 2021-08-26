Глава Медпалаты Петербурга высоко оценил изменения Беглова в Социальном кодексе

Поправки, предложенные губернатором Петербурга Александром Бегловым, одобрили на заседании в Смольном на прошлой неделе.

Беглов предложил выделить из бюджета деньги для обеспечения специальным питанием 1,5 тыс. петербургских пациентов с патологиями. Это решение прокомментировал председатель Медицинской палаты Петербурга, главный врач системы клиник «Меди» Тамаз Мчедлидзе, информируют «Невские Новости».

По словам медика, инициатива является очень хорошей и правильной, так как у пациентов со сложными болезнями множество различных требований к питанию. Он заявил, что очень здорово, когда государство желает помочь в этой сфере.