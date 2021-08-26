Два новых взрыва прогремели в столице Афганистана

Два очередных взрыва прогремели в Кабуле, об этом информировал телеканал Al Arabiya.

Еще несколько прозвучали в столице Афганистана чуть ранее. По данным телеканала Al Jazeera, число жертв может достигать не менее 40 человек. Также подтвердил потери Пентагон: погибшие из рядов американских военнослужащих насчитывают как минимум десяток человек.

Раненых может быть около 110 гражданских и военных, отмечают журналисты. Два предыдущих взрыва прозвучали неподалеку от аэропорта: вблизи отеля «Барон» и рядом с небольшим военным лагерем.