Меркель отменила визит в Израиль из-за событий в Афганистане

Канцлер Германии Ангела Меркель не прибудет в Израиль из-за происходящего в Афганистане. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Меркель совершит деловой визит в Израиль в другие даты. Встреча Меркель и израильских властей была запланирована на период с 28 по 30 августа.

Движение «Талибан»1 (запрещенная в России террористическая организация) ранее взяло под контроль власть в Афганистане, захватив столицу страны. Президент Афганистана Ашраф Гани улетел из страны, заявив о сложении полномочий.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации