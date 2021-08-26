Стало известно об очередном взрыве в Кабуле

Очередной взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле.

По данным журналистов, был слышен звук, похожий на взрыв. О произошедшем сообщил корреспондент RT.

«Расстояние до аэропорта составляет семь км. Это определенно был взрыв, хотя и не обязательно в аэропорту», — сообщил корреспондент Мурад Газдиев.

Порядка 40 человек стали жертвами при нескольких взрывах вблизи аэропорта афганской столицы. Ранены, по данным телеканала Al Jazeera, около 110 человек.

Два взрыва прогремели рядом с отелем «Барон», который находится в 400 метрах от аэропорта. Вблизи также находится небольшой военный лагерь.