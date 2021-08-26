"Большой бардак": Шугалей рассказал о ситуации в Афганистане после вывода войск США

Ученый-социолог, глава ФЗНЦ Максим Шугалей выразил благодарность жителям России за поддержку после инцидента в Кабуле, также он оценил ситуацию в Афганистане.

По словам Шугалея, после взрывов в аэропорту Кабула в республике наблюдались проблемы с сотовой связью. Социолог сообщил, что с ним все в порядке и он занимается привычной работой, об этом ученый рассказал на своем Telegram-канале.

Глава Фонда защиты национальных ценностей отметил, что американцы, которые вывели войска из Афганистана, "устроили здесь большой бардак". Он поблагодарил граждан России за беспокойство, которое они выражали после того, как некоторое время Шугалей не выходил на связь.

Ранее о потере связи с ученым заявила певица Татьяна Буланова. Она рассказала, что не смогла дозвониться до социолога после взрывов в Кабуле.