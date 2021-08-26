Жертвами стрельбы и поджогов в США стали четыре человека

Четыре человека погибли в результате стрельбы и поджогов на северо-западе США. Еще один американец получил ранения.

Трагедия произошла в округе Бентон, штат Вашингтон. Сотрудники полиции получили сообщения о ряде криминальных инцидентов из городка Финли. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, они обнаружили мужчину с огнестрельным ранением, сообщает телеканал CBS со ссылкой на администрацию штата.

Пострадавшего госпитализировали, после чего стражи порядка обнаружили труп одной из жертв беспорядков в сгоревшем доме. Подозреваемый в дерзком преступлении совершил несколько поджогов и в других районах округа. Вскоре в городе Кенневик полицейские нашли тела еще двух американцев. Организатора серии убийств спустя какое-то время нашли мертвым в его машине.