Ученые из Японии напечатали на 3D-принтере самую дорогую в мире мраморную говядину

Японские исследователи с помощью полученных от коров стволовых клеток напечатали на 3D-принтере мраморную говядину вагю. Результаты работы опубликованы в Nature Communications.

Говядина вагю считается самой дорогой в мире и содержит большое количество внутримышечного жира, который придает этому мясу харакретный вкус и известный мраморный узор. Сотрудники Осакского университета попытались воссоздать его текстуру максимально точно.

Ученые при разработке использовали два типа мультипотентных стволовых клеток: клетки мышечной ткани, а также мезенхимальные стволовые клетки жировой ткани. Их технология позволит потребителям персонализировать заказываемое мясо под себя на основе вкусовых и диетических предпочтений в будущем, считают исследователи.